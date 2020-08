Linna kaks tänavalõiku muudetakse ühesuunaliseks

Sepa tänava ühesuunaliseks muutmist on liikluskomisjon juba korduvalt arutanud. Teelõik on väga kitsas, kuna Sepa tn 6 kortermaja ees pargitakse. Stratumi uuringu järel nõustus komisjon tänava ühesuunaliseks muutmisega. Liiklemine hakkab toimuma suunaga Vallimaa tänavalt Pikale tänavale.

Pika tänava muutmine ühesuunaliseks Turu–Tolli lõigul oli komisjonis arutusel ka tänavu veebruaris. Samal kuul liiklusloenduriga tehtud viiepäevane uuring näitas, et sel ajavahemikul sõitis kõnealusel lõigul üle 3000 sõiduki. 2600 sõidukit liikus Koerapargist välja Tolli tänavale, 400 aga vastassuunas. Kuna loenduri andmed näitasid selgelt, mispidi toimub suuremalt jaolt sõidukitega liiklemine, otsustas komisjon muuta Pika tänava Turu–Tolli lõigul ühesuunaliseks. Seega on Koeraparki võimalik sõidukitega siseneda Tiigi, Lasteaia ja Turu tänavalt, aga välja pääseda Tolli tänava kaudu.

Stratumi uuringu järgi tuleks ühesuunaliseks muuta ka Uus tänav suunaga Karja tänavalt Allee tänavale. See võimaldaks tänavale märkida jalgrattaraja ning luua autodele parkimiskohti. Suurem osa liikluskomisjoni liikmetest ei ole lahendusega siiski nõus. Komisjoni protokollis märgitakse, et vallavalitsus soovib sõidukite liiklemist linnasüdames vähendada ja osa komisjoni liikmeid arvab, et ühesuunaline Uus tänav suurendab koormust kesklinnale. Samuti arvatakse, et väga suur osa liiklusest läheb siis Pärna tänavale.