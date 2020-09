Saaremaa ühisgümnaasiumi staadionil käib kirev ööelu

“Muusika mängib, rollerid põrisevad, kisa käib – see kõik on seal staadionil juba üsna harilik nähtus,” rääkis üks Saaremaa ühisgümnaasiumi lähedal elav inimene. “Seal on kogu aeg lapsed käinud aega veetmas ja jalgpalli mängimas, aga viimasel ajal on asi kuidagi kontrolli alt väljunud, ümberkaudsed inimesed ei saa lihtsalt magada.”

Mees lisas, et politsei on staadionil küll sage külaline, kuid detsibelle võetakse vähemaks täpselt nii kauaks, kuni politseiauto silmapiirilt kaob. Siis läheb kõik endist viisi edasi. “Olen mitu korda näinud, kuidas politseiauto ilmudes mingi rahvas kohe kiirelt minema sprindib ja imbub siis pärast jälle tagasi. Politsei tiirutab seal küll üsna sageli, kuid efekt on siiski lühiajaline. Need noored lasevad jutu ühest kõrvast sisse ja teisest välja ning nendel on täiesti ükskõik, et ümberringi elavad inimesed,” kõneles nördinud kodanik.