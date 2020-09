Vald soovib puhastada Tori jõge

Vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holmi sõnul on plaan teha kunagi varem juba süvendatud jõelõik kudevatele kaladele sobilikumaks.

"Kas see plaan ka teoks saab, seda näitab aeg," lausus Holm. Ta lisas, et Tori jõe puhastamisega seotud plaanid on alles ideefaasis ega ole seotud Aia tänava läbimurde rajamisega.