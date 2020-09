Koroonanakatunud sõitsid reisijaid täis bussis Saaremaale

Eile teatas terviseamet kahest uuest koroonajuhtumist Saaremaal. Ameti andmetel said haigusjuhud alguse lähikontaktist väljaspool Saaremaad elava pereliikmega. Lisaks on aga teada, et 27. augustil sõitsid nakatunud Saaremaale Tallinnast kell 11.45 väljunud 56-kohalise Lux Expressi bussiga, mis oli täielikult välja müüdud.