Saaremaa lootustandev pedagoog läks koolijuhiks Ida-Virumaale

Intervjuus ajalehele Põhjarannik ütles 85 õpilasega kooli noor direktor, et ei soovinud Saaremaal koolijuhiks saada, kuigi temalt seda tulevikus oodati. Oderi sõnul ei tahtnud ta hakata juhtima oma kolleege, kellega oli varem koos töötanud ja suhted juba sügavamad. "Sa võid olla ükskõik kui heade põhimõtetega, aga see on ikkagi teistmoodi," sõnas Oder Ida-Virumaa ajalehele, viidates, et uues kohas on lihtsam.