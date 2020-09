Süvendustööd toovad Saaremaa jõgedesse ja lahtedesse kala tagasi

Saaremaa valla keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm ütles, et ettevõtmise käigus puhastati mitmete kudeveekogude suudmeid või lõike, mis füüsiliselt takistasid kalade kudema siirdumist või noorjärkude laskumist merre. Setetest puhastati Kihelkonna, Randküla ja Oitme jõe suudmealad. Töid tehti ka Riksu jõe kolmel lõigul, Leisi jões, Tori lahes Vilsandil, Aenga lahte merega ühendavas kraavis ning Aenga ja Põldealust lahte ühendavas kraavis.

Kudealad ammendunud

Veel inimpõlv tagasi leidus Saaremaa veekogudes ohtralt särge, haugi, lutsu ja muid kalu. Nüüdseks on mitme jõe sobivus kudealana voolusängi setetega täitumise ja roostumise tagajärjel ammendunud. Paljude väiksemate jõekeste ja ojade suudmealad on juba paar-kolm aastakümmet pilliroogu nii täis kasvanud ja setetega ummistunud, et sinna ei pääse kudema ükski kala. Isegi kui kala kevadise suurveega sisse tulebki, siis veetaseme langedes jäävad noored kalad veekogusse lõksu. Peamiselt põhjustas koelmukohtade kinnikasvamist nõukogudeaegne ülikülluslik väetisekasutus, mitmes kohas ummistas suudmeid ka 2005. aasta jaanuaritorm.