Pildre tõdeb, et õpetajaamet tema unistuste hulka siiski ei kuulunud. Pole see ju sugugi kergete killast – õpetaja peab parandama hunnikute viisi vihikuid ja kontrolltöid, tulema toime laisavõitu ja vahel ka sõnakuulmatute õpilastega, toetama murelikke lapsevanemaid. Ometi sai Annest just õpetaja. Ning Kärla koolile on ta truuks jäänud seniajani. "Meie kool on super!" põhjendab Pildre. "Siin on toredad õpilased ja armsad kolleegid – mida enamat ma veel tahtma peaksin?"