Pigem keelata, kui õppida ja areneda?

Üleregulatsioon kui ohutegur

Olen veendunud, et Saaremaa arenguperspektiive silmas pidades ei tohiks emotsioonidele tuginedes rakendada ja planeeringus kehtestada suuremaid piiranguid ettevõtjate majandustegevusele, kui seda nõuavad kehtivad seadused! Planeeringus nähakse ette, et tuulegeneraatori kaugus võiks olla minimaalselt 1000 meetrit majast või elamisest? Aga kui majaomanik tahab oma maale ja maja lähedale paigaldada tuulegeneraatorit just nii, nagu seda on tehtud paljudes Euroopa riikides? Mis siis saab? Siis viitab vald planeeringule ja kinnitab, et planeeringule tuginedes ei ole see lubatud. Millal ükskord jõuab ametnike ja poliitikuteni, et seaduste üleregulatsioon on stagnatsiooni suurim ja olulisim tegur? Ja kas me oleme siin globaliseeruvas maailmas nii jõukad, et ise oma majanduslikke võimalusi piirata sellepärast, et kellelegi järjekordselt midagi ei meeldi? Või ollakse lihtsalt nii rumalad ja harimatud, et kardetakse kõike, millest aru ei saada? Õigus, lihtsam on keelata, kui õppida ja areneda.