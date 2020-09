TUNTUD MÄRK: Triinu Karolin on HOIA märgi all looduskosmeetikat valmistanud ja müünud mitu aastat. Nüüd kannab sama nime ka riigi koroonaäpp.

Ehkki koroonarakenduse HOIA loojad teadsid, et Saaremaal tegutseb juba aastaid kosmeetikafirma HOIA homespa, kelle kaubamärk on ka kaitstud, ei peetud oluliseks ettevõtjat teavitada, et koroonaäpp saab täpselt sama nime.