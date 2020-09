Abivallavanem: Roomassaarde motorada tõenäoliselt ei tule

Keskkonnaameti hinnangul ei päde üldplaneeringus toodud väide, et motorada ei mõjuta loodusväärtusi, kuna neid väärtusi seal ei esine. Ameti sõnul ei vasta see tõele, sest vahetus läheduses asub Kuressaare lahe hoiuala. Seal pesitsevad linnud ning meri on oluline lindude rändepeatuspaik.

Tõenäoliselt kasvab sealsel alal palju kaitsealuseid taimeliike, vastav uuring on lihtsalt tegemata. Motoraja ehitamise korral kaotaks see ala ka oma puhkemajandusliku väärtuse. Säärase väärtusega alad on aga väga olulised, kuna need on puhveralad linna ja tööstuspiirkonna vahel.

Jaan Leivategija ütles linnakodaniku komisjonis, et suure tõenäosusega langeb Roomassaare motoraja asukohana ära. Kui rada tuleb, siis näiteks mõnda karjääri, see ei pea ju tingimata linnas asuma.

Motoraja sissetoomine üldplaneeringusse oli tingitud soovist tekitada diskussioon sellise raja vajalikkuse üle. Juhul kui üldsus sellist rajatist vajalikuks peab, tuleks teemat Leivategija sõnul vaadata laiemalt ja teha pärast eskiisi tutvustamist veel üks asukohavalik.

Septembri alguses alustas ettevõtja Raul Sink petitsioon.ee keskkonnas motokeskuse toetuseks allkirjade kogumise. Eilseks oli poolthääli antud 577.

Sink märgib petitsiooni kirjelduses, et praegu, kus on käsil Saaremaa valla üldplaneering, avaldavad üksikud aktivistid vallavalitsusele survet jätta motokeskuse idee maakonna üld-planeeringust välja täiendavaid uuringuid tegemata.