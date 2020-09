Ott Sepp hakkab teatrilaval kehastama Sulev Nõmmikut

Sarnaselt ühe hiina filosoofiga, kes nägi unes, et on liblikas ja ärgates ei saanud enam aru, kas ta on inimene, kes kujutab ette, et on liblikas, või hoopiski liblikas, kes kujutab ette, et on inimene, juhtub näidendis, et professor ei saa toibudes enam aru, kas on professor või Sulev Nõmmik, kes teeb filmi. Sepp lisas, et tegu ei ole siiski keerulise filosoofilise tükiga, vaid pigem olustikulise situatsioonikomöödiaga.