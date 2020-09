Issi, ära anna taskuraha – kanna taskuraha!

Neil päevil avaldas Bloomberg artikli, mis maalis üsna mureliku pildi sularahata elust Rootsi näitel. Meie ülemere-naaber on nimelt üks neid riike, kus praegu väidetavalt kõige vähem sularaha ringleb – kõigest 1,3% sisemajanduse kogutoodangust. Euroalal on sama näitaja enam kui 10%.

Viiruse aeg on aga sularaha käibele jõulist hoopi andmas. Rootsi pank Klarna AB on avaldanud, et viiruse ajal on kontaktivabade kaardimaksete arv kasvanud 63 protsendilt 73 protsendile. Inimesed ei taha münte puudutada ja nuppe vajutada, märkis pank. Artiklis kirjutatakse, et 18–34-aastastest rootslastest ei kasuta kolmveerand sularaha kunagi või kasutab haruharva.

Hoiupõrsas läheb ajalukku

Juba enne koroonat hakkas Rootsi riigipank Riksbank tegelema digitaalse valuuta tehnoloogiaga. Bloomberg tsiteerib Riksbanki presidenti Stefan Ingvesi, kelle meelest tuleb seaduseandjail kiirustada, sest mõnelgi noorel rootslasel polevat tema hinnangul juba praegu aimugi, kuidas sularaha – päris raha – välja näeb. Tema hinnangul tuleb siiski tagada, et pankadel säiliks mingigi miinimumvõime käidelda füüsiliselt sularaha. Sest ehkki sularahata finantsmaailmas saab kergemini jälile rahapesule ja maksupettustele, on siiski võimalus, et süsteemid kukuvad maha, korraldatakse küberrünnakuid jne.

“Kui mõni laps arvab, et “raha tuleb seina seest”, on mingid vajalikud jutud ilmselt ära jäänud. Või tasuks vanemal endal “Pinocchio” uuesti läbi lugeda.”

Kõige enam mõjutavad aga sularaha hääbumist need, kes ise raha ei teeni – lapsed. Sel suvel läbi viidud uuringu järgi saab vaid 16% Rootsi lastest taskuraha sulas. Riigis on pangad toonud turule järjest enam lastele suunatud tooteid, kontode haldamine kolib ei kuhugi mujale kui mobiiltelefoni. Sest see on juba igal kooliealisel taskus. Hüvasti, hoiupõrsas!

Kust tuleb lapse taskuraha? Ennekõike vanematelt, aga väga sageli ka vanavanematelt, näiteks sünnipäevakingina. Olen kaugel arvamusest, et Eesti vanemaealised elavad nagu kuninga kassid, aga fakt on see, et vanemaealiste majanduslik kindlusetunne järjest kasvab. Statistikaameti andmeil töötas mullu vähemalt ühe päeva 46% vanavanematest. Elukogenumad inimesed vajavad vähem ja oskavad säästa. Sageli elatakse mitte üürikorteris, vaid oma elamispinnal, mis vähendab oluliselt olmekulusid. Ning vanavanemad on helde käega, seda teame kõik.

Ja muidugi võib laps endale ise taskuraha teenida. Nii hea ettekujutuse raha väärtusest kui 100 eurot saab higi ja vahest ka pisaratega. Võib-olla isegi kõige parema, kui taskuraha allikaid omavahel kõrvutada. Suvel võib hooajatööna müüa jäätist või töötada mõnes turismitalus, käia malevas. Ent tunnen ka üht ettevõtlikku 16-aastast kaupmeest, kelle peamiseks huvialaks on kõikvõimalik vanakraam.