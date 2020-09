Parklatest väljasõidud ajavad sohvreid segadusse

Magaziini kaupluse parkla väljasõidu, Kalevi tänava ja Tallinna tänava kokkusaamiskohal näeb tihti autojuhtide hämmingus pilke, kätega vehkimist ja signaalitamist. Segadust tekitab asjaolu, et kes kellele õigupoolest teed peab andma. Poe parklast väljasõit oleks nagu tänavaots, mis loob tänavale ristmiku. Seda võimendab parklast väljasõidul paiknev "Peatu ja anna teed" märk, mis tekitab tunde, nagu oleks parklast väljujal Kalevi tänavalt tulijaga võrdne seis.

Võimalik situatsioon on järgmine: Kalevi tänavalt lähenev ja otse tulla või vasakule pöörata sooviv juht näeb, et Magaziini pool on tänava otsas peatunud auto, mille juht ootab. Mõlemad peavad läbi laskma esmalt Tallinna tänaval liiklejad ja siis tekib neil omavahel arusaamatus, et kas ollakse samaliigiliste teede ristmikul või mitte. Kalevi tänaval olev autojuht saab aru, et liikuma peaks esimesena Magaziini parklast väljuja, kuid see ootab omakorda, et esimesena hakkaks liikuma teisel pool peateed peatunu.

Autoõpetaja Erki Kuuse sõnul on selle probleemi lahendus lihtne: parklast tulija peab kõigile teed andma. "Alati tuleb vaadata, kust sa tuled," selgitas Kuusk liikluseeskirja. Ta lisas, et samasugune igivana probleem on Kuressaare linnas Uue tänava parklast väljasõidul.

“Lahendus on lihtne: parklast tulija peab kõigile teed andma.” - Erki Kuusk, autoõpetaja

"Näiteks õppesõidul tuleme Uue tänava parklast ja jääme ootama, et kaubamaja poolt tulija teeks soovitud vasakpöörde," kirjeldas Kuusk. Viimasena mainitud autojuht omakorda ootab, et parklast väljuja sõidaks otse, nagu ristmikul liiklemine ette näeb.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

"Parklatest väljasõitudele pandud "Anna teed" märgid eksitavad veidi," nentis Kuusk, lisades, et tegelikult on need märgid, nagu ka Magaziini juures olev märk, kasulikud. "Ma ei soovitaks Magaziini juures küll ühe hooga parklast välja sõita," selgitas ta märgi vajadust, et see sunnib inimese ettevaatlikkusele.

Linnamajanduse juht Marek Koppel kinnitas nagu Kuuski, et käituda tuleb vastavalt liiklusseadusele.