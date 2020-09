Laugule on kerkimas muinasküla ja esiisade mälestusmärk

"Laugu on põlisküla, mis eksisteeris juba viikingiajal. Arheoloogid ütlevad küll, et Põhja-Saaremaa on mõttetu – leide pole. Aga ma loodan selle ümber lükata," sõnas ühingu eestvedaja, kolme aasta eest Laugu endise mõisahoone omandanud Aimar Jürimäe, viidates ühe märgina näiteks muinasobservatooriumile Pammana poolsaarel. "Seal on võimsad nõiad ja tähetargad toimetanud," lausus ta.