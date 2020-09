Kuressaare südalinn sobigu ka ratastoolis liikujale

KOMMENTAAR

Universaalne disain – meie kõigi tulevik

Ingrid Põldemaa FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

“Ka väikene kohandus võib muuta palju,” leiab Saare maakonna invaühingu juht Ingrid Põldemaa.

Liikumispuudega inimene pole üksnes see, kes ratastooli abil liigub. Liikumispuuet võivad põhjustada mitmed erinevad tegurid. Selleks võib olla nii kaasasündinud kui ka trauma või raske haiguse tagajärjel tekkinud puue.

Tihti ei mõelda lasteaedade ja koolide planeerimisel sellele, et liikumispuudega ei pruugi olla laps, vaid hoopis vanem. Kas ta saab ise viia lapse lasteaeda või kodumajja või osaleda kooli lõpuaktusel? Need kurvad näited on elust enesest.

Saaremaal on veidi üle 1400 liikumispuudega inimese. See on märkimisväärne arv – osavalla jagu rahvast. Kui palju on aga igapäevaselt näha mõnda liikumispuudega inimest linnaruumis või alevikes liikumas? Neid inimesi on märgata üksikuid. Põhjuseid on kindlasti mitu, kuid väheoluline ei ole see, kui hästi on hooned meie linnaruumis ligipääsetavad. Meie ühingu jaoks on see igapäevane teema ja püüame olukorda tasapisi paremaks muuta. Tihti on väikestest kohandustest suur abi. Saarlased on teada-tuntud tagasihoidliku ja lepliku rahvana. Nii on ka meie liikumispiirangutega inimesed leppinud sellega, et paljudesse kohtadesse ei pääse ning on proovimast loobunud. Seetõttu kutsusime külla meie katusorganisatsiooni, kuhu on koondunud inimesed üle Eesti. Soovisime üheskoos välja tuua olulised murekohad ja pakkuda lahendusi. Väikene kohandus võib muuta palju.

Meie tulevik on universaalne disain, mis sobib kõigile.