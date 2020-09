Joomakaaslase surnukspussitamises kahtlustatav mees võeti kaheks kuuks vahi alla

„Kahtlustuse järgi tarvitasid mehed esmaspäeva õhtul sauna eesruumis alkoholi. Tekkis tüli ja 61aastane mees lõi kaaslast noaga,“ ütles prokurör Rainer Amur. „Vahistamisel ei otsustata veel süüküsimuse üle, küll aga selle üle, kas on olemas põhjendatud kuriteokahtlus. See on prokuratuuri hinnangul olemas. Kuriteo täpsemad asjaolud selgitatakse välja edasise uurimise käigus,“ selgitas prokurör.