Komisjon jättis Regional Jet’i vaidlustuse lennuhankes rahuldamata

Komisjon ei nõustunud Regional Jet’i väitega, et NyxAir’i pakkumus ei vasta nõuetele. Asja läbi vaadanud VAKO liige Mart Parind selgitas, et vaidlustuse kohaselt seisneb rikkumine selles, et NyxAir’il puudub rahvusvaheline piletimüügikeskkond. Komisjon tuvastas, et riigihanke alusdokumentide kohaselt ei peagi pakkujal juba praegu sellist müügikeskkonda olema.