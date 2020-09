Laulu- ja tantsupidu tuleb kahe eraldi peona tuleva aasta juunis

Saare maakonna 52. laulupeo ja 47. tantsupeo korralduskomisjonide eilsel ühiskoosolekul lepiti kokku, et tuleva aasta juunis korraldatakse kaks suurt rahvapidu maakonna rahvale ja külalistele.

Komisjoni esimees, Saaremaa valla kultuuri- ja spordiosakonna juhataja Aarne Põlluäär ütles, et kuna maakonna laulupidu sel aastal Saaremaad tabanud viiruselaine tõttu ära jäi, seisame nüüd tõsise valiku ees, kuidas korraldada ära maakonna jaoks kolm nii olulist rahvapidu.

Ühe variandina pakkus Põlluäär välja, et 2021. aastal korraldatakse kaks eraldi pidu, üks juuni alguses ja teine jaanipäeva järgselt. Komisjon oli sellise variandiga päri. Põlluääre sõnul analüüsis kultuuri- ja spordiosakond eelnevalt ka ühe suure peo võimalust, ent kuna selle korraldamisega kokkuhoidu saavutada ei ole võimalik ja pidude kontseptsioonid on sedavõrd erinevad, siis on mõistlik teha kaks eraldi rahvapidu.