Loodetorm Aila viis voolu ja kukutas puu bussile

Elektrilevi Lääne juhtivspetsialist Virgo Vaabel selgitas, et enamasti põhjustasid voolukatkestusi liinidele langenud puud. "Täna on olnud juhuseid, kus rikkekohas võetakse puu liinilt, aga mõni hetk hiljem langeb sinna kõrvale uus puu," tõi Vaabel näite keerulisest olukorrast.

Tormiste ilmaolude püsides koguneb tema sõnul rikkeid aina juurde. "Tuul on sedavõrd raju, et praeguse seisuga ei jõua kõiki rikkeid tänase päevaga kõrvaldada," tõi Vaabel välja kurva tõsiasja, et hommikust saadik tööd teinud seitse brigaadi ei jõua tuulega võidu joosta.