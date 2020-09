Saaremaa malefestivalil mängib mitu suurmeistrit

Peakorraldaja Urmas Randma sõnul on turniiri koosseis hea, mängimas on mitmeid suurmeistreid. Turniir tõotab tulla huvitav vaatamata sellele, et mitmed tuntud nimed pidid viimasel hetkel ära ütlema. Põhjuseks viirusest tulenevad piirangud. Viimasel hetkel liitus aga lätlasest suurmeister Daniel Fridman, kes esindab Saksamaad.

Eestist on kohal kogu paremik. Lisaks on laudade taga Soome, Leedu, Islandi, Rootsi, Läti, Poola, Hispaania ja USA lippude all mängijad. Peale kahes formaadis toimuva turniiri on laupäeval kavas lasteturniir ning lastele antakse ka simultaan.

Turniiri esimesed mängud peeti juba eile õhtul, kui suurmeister Jaan Ehlvest andis simultaani Saaremaa parimatele mängijatele, sponsorite esindajatele ning kohalikele noortele. Malefestivali avakäigu tegi Jaan Ehlvest Kuressaare Soojuse juhi Jaan Mehiku vastu. Saarte Hääle trükkimineku ajaks simultaani alles mängiti.

Jaan Ehlvest ütles Saarte Häälele, et loodetavasti on teisel pool lauda istujate seas ka mõni mängija, kes tallegi vastu saab.