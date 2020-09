Kaks hauduvat kana hukkusid tulelõõmas

17. septembril kell 3.07 teatati häirekeskusele, et Virita külas on põlema süttinud 20x 8 m mõõtmetega laut, kus sees on lambad ja kanad ning pööningul heinad. Päästjate saabumisel põles laut juba lausleegiga. Tulekahju tekkepõhjus on hetkel teadmata. Päästjad panid tule levikule piiri kell 7.31.