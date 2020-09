Lapsdiabeetikute pered ei muretse asjata

Kuna diabeet nõuab eritoitumist, on meil vaja toitumisnõustamist, mida pakub ELDÜ rehabilitatsiooniteenusena. Samuti vajab lapsdiabeetiku vanem koolitusi – kui laps saab diabeedidiagnoosi, ei tähenda see ju, et vanem kohe sellest haigusest kõike teaks. Ma ise olen käinud kahel koolitusel, kus selgitatakse, kuidas insuliinipumpa käsitseda. Oleme saanud osaleda laagrites – lapsehoiuteenuse kaudu.

Üks lapsdiabeetikute perede jaoks vajalikke teenuseid on psühholoogiline nõustamine. Diabeet on ju haigus, mis tekitab peres pingeid, pingeid on tarvis aga maandada. Oma lapse heaks tuleb ju olla valmis ööpäevaringselt tegutsema. Tean omaenda kogemustest: neid öid, kus lähed õhtul magama ja tõused väljapuhanuna alles hommikul, on vaid üksikuid. Üldjuhul pead ikka öösel ärkama.

KOMMENTAAR

Puude hindamise praktikat ei ole muudetud

“Kui meedias on kõlama jäänud, et diabeedilastelt on “puue ära võetud”, siis tegelikult see nii ei ole,” kinnitab sotsiaalkindlustusameti ekspertarst Meris Tammik.

Puuet ei ole üheltki diabeedilapselt “ära võetud”, ka ei ole sotsiaalkindlustusamet puude hindamise praktikat muutnud.

1. tüübi diabeedi diagnoosiga laste vanemad on puude raskusastme tuvastamiseks pöördunud meie poole 31. juuli seisuga 547 korral. Kõigil neil juhtudel oleme lapsele ka puude määranud: sügava, raske või keskmise (kahel korral oleme lapsele määranud sügava puude; 527 korral raske puude; 18 korral keskmise puude).

31. augusti seisuga on Saare maakonnas puude raskusaste tuvastatud 14 lapsel (vanuses kuni 15 eluaastat), kes põevad I tüübi diabeeti. Aastatel 2019–2020 ei ole ühelgi neist puude raskusaste muutunud.

Puude raskusastme tuvastamise protsess algab inimese/lapsevanema esitatud taotlusest. Tuvastamisse kaasab SKA ekspertarsti, kes annab hinnangu inimese tervislikule seisundile, võttes arvesse taotluse ja pere- või raviarstilt saadud terviseandmeid. Otsuse teeme dokumentide alusel, inimene ekspertarstiga kohtuma ei pea. Tuvastatud puude raskusaste kehtib teatud ajani (lastel saame üldjuhul puude määrata 6 kuuks kuni 3 aastaks või kuni lapse 16-aastaseks saamiseni). Korduvekspertiisi tähtaeg märgitakse otsusele.

Kui jõuab kätte puude raskusastme kehtivuse tähtaeg, tuleb inimesel esitada uus taotlus puude tuvastamiseks. Tehakse uus ekspertiis, kus hinnatakse inimese terviseseisundit. Vastavalt hindamise tulemusele võib puude raskusaste jääda samaks, suureneda, väheneda või lõppeda puude mittetuvastamisega. Puude raskusastme mittetuvastamine ei tähenda, et taotleja/laps oleks terveks tunnistatud.

Haigust diagnoosivad ja ravijuhiseid annavad raviarstid. Arstid jälgivad ka ravi toimet. SKA ei hinda, kas tegemist on haigusega või mitte, ei sea kahtluse alla raviarstide pandud diagnoose ega inimese ravivajadust.

Puude raskusastme ekspertiis ja ekspertarstid ei lükka ümber ühtegi raviarsti pandud diagnoosi ega tunnista last haigusest terveks. Puue on püsiva iseloomuga või pikaajaline funktsioonihäire põhivaldkondades (liikumine, suhtlemine, hügieenitoimingud, söömine, riietumine), mida ei saa mõjutada ravi või ravimitega ja mille tõttu inimene võib vajada teenuseid või abivahendeid. Puuet ei tuvastata etteulatuvalt.

Ka haiguse diagnoos iseenesest ei tähenda automaatselt puude tuvastamist, seda ka eluaegsete krooniliste haiguste korral.

Kui 1. tüüpi diabeeti põdeva lapse vanem esitab taotluse puude raskusastme tuvastamiseks, palume alati lisada taotlusele täiendava info, nt andmed glükoosisensorist viimase 3–6 kuu kohta; info teenuste kasutamise ja igapäevase toimetuleku kohta, ning kirjeldada, millised piirangud ja kui sageli lapsel põhivaldkondades esinevad. Ekspertiisi tehes võrreldakse, kas taotluses kirjeldatud piirangud on välja toodud ka lapse terviseandmetes (kirjeldatud perearsti või raviarsti poolt). Puude raskusastme tuvastamise ekspertiis viiakse läbi, toetudes lapsevanema esitatud taotlusele, taotlusele lisatud täiendavale infole ning lapse kohta kättesaadavatele andmetele e-tervise infosüsteemis.

Oleme koos sotsiaalministeeriumiga üle vaatamas erivajadustega laste tugisüsteemi. Eelkõige analüüsitakse, millisest toest ja teenustest lastel/peredel eeskätt puudus on, et seeläbi vajaduse korral pakkuda riigina tuge eri süsteemidest.

Erivajadusega lapsed (laiem sihtgrupp kui puudega lapsed) saavad praegu tuge erinevatest valdkondadest – tervise, hariduse, sotsiaal- ja alates 16-aastastest ka töövaldkonnast.

Üks ja sama diagnoos ei tähenda alati seda, et inimene vajab ühetaolist tuge. Seetõttu on igal juhul oluline hinnata iga inimese abivajadust individuaalselt. On lapsi, kes vajavad riigi pakutavaid kompleksteenuseid (rehabilitatsiooni) ja on lapsi, kel pole puuet, ent kes siiski vajavad erinevaid kohaliku omavalitsuse pakutavaid sotsiaal- ja haridustugiteenuseid. Meie jaoks ongi oluline, et fookuses poleks puue, vaid see, milliseid teenuseid ja tuge laps ja ta pere vajavad ning kuidas need tagada.