Tori kraavist peab saama jõgi

Keskkonnaameti Lääne regiooni veespetsialist Melika Paljak selgitas, et registris on Tori jõgi praegu kirjas kraavina. Varem kehtinud veeseadus määratles ka kraavi veekoguna ning Tori jõel tegutsemiseks oli väljastatud veeluba. Veeseadus kehtib ainult veekogudele, ent aasta tagasi jõustunud uue veeseaduse järgi kraavi enam veekoguks ei peeta.

“Keskkonnaamet on seisukohal, et Tori jõele peaks veeseadus kindlasti kohalduma, olgu see määratletud kraavi või jõena. Võttes arvesse olemasolevat teavet veekogu paiknemise, suuruse, kavandatavate tegevuste jms kohta, võiks Tori jõe tüüp olla jõgi,” ütles Paljak.