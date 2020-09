Selma Leesi 101: “Elu on liigagi luksuslik!”

Kuressaare haigla hooldekoju juhataja Anu Kallas ütles, et Selma tervis on tugev ja ta elab väga kenasti. "Laupäeval käis tal paar lähedast külas, aga kuna koroonaviiruse tõttu on hooldekodus veel piirangud, siis suuri pidustusi korraldada ei saanud," sõnas Kallas. Ent hooldekodu klientide ja personaliga tegid nad ikka väikese istumise ja tordisöömise, et Selma 101. eluaasta saabumist tähistada. Ning need, kes ise hooldekodusse õnnitlema tulla ei saanud, saatsid kaarte ja lilli, mida Selma tuppa hulgaliselt kogunes. "Selma ise lubas igal juhul vähemalt 102-ni elada," lisas Anu Kallas.