Piirang survestab kliente jooma rohkem ja kiiremini

Vähe sellest, et juhututtavaid tuvastada on keeruline (igaühega ei vaheta nime ja numbrit, oled sa kaine või joobnud) – öise nii-öelda tipptunni tekitamises ei näe mäluharjutustele abikätt. See ajaline piirang soosib nn sujuva kulgemise asemel enne kella kukkumist ilma- või puudujäämise kartuses korraga rohkem ostmist, sestap võib-olla ka rohkem tarbima kui muidu. Viimast veel eriti juhul, kui müük lõpeb etteantud ajal, sest baaripidajal pole selles vaimus huvi hommikuni oodata, kuniks klient oma varuga mäele jõuab. Sel juhul on tulemuseks survestatud klient, kes kogu ostu palju kiiremini ära tarbib ja hea, kui mäletab, kus ta üldse käis.