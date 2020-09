Nasva noored tahaks kümmet mängida

Asula veeres asuval ja Saaremaa vallale kuuluval spordiväljakul niidetakse küll muru vutiplatsil, kuid kossuväljak on “väsinud”. Nasva alevikuvanema Piret Kuldsaare sõnul tuleks praegune puidust korvpalliplats hoopis lammutada ja ära koristada, sest see on ohtlik. “Nasva kogukond on valmis võtma ohutu spordiplatsi koos vallapoolse rahalise toetusega enda hallata,” ütles ta, kinnitades, et pallimänguplats oleks Nasvale, kus elab ligikaudu 70 last, väga vajalik.