Sotsiaalkindlustusamet kiusab diabeeti põdevate laste peresid!

Julgen oma arvamuse välja öelda: sotsiaalkindlustusamet mitte üksnes et valetab, vaid ka kiusab diabeediga lapsi ja nende peresid. Amet ei kuula päris eksperte – endokrinolooge, lastearste ega diabeediõdesid, kes kõik ütlevad: see kuidas, nagu SKA praegu diabeeti põdevaid lapsi hindab, ei ole asjakohane. Diabeet on nii tugev kõrvalekalle ja diabeediga laps vajab igal juhul kõrvalist abi, nendele lastele peaks puude määrama juba koos diagnoosikoodi saamisega ja seda kuni täisealiseks saamiseni. Kui tänane seadus seda justkui ei võimalda, siis selleks tuleb võimalus luua. Nii teevad ka teised arenenud riigid, nt Soomes piisab lapsevanema avaldusest ja Rootsis läheb “linnuke” koos diagnoosiga süsteemidesse.

Minu lapse puhul näiteks ei võtnud SKA arvesse e-tervise keskkonda märgitud terviseandmeid. Ometi on seal selgelt öeldud: lapsel on suur oht hüpoglükeemiale ehk vere madalast suhkrusisaldusest tulenevale koomale ja et lapsevanemad valvavad last igal ööl. Vaatamata sellele, et vanematel tuleb last ööpäevaringselt valvata, tegi SKA otsuse, et lapsel puuet ei ole. Siit võib järeldada, et SKA palgatud nii-öelda ekspertarstid teevad täiesti meelevaldset tööd selle asemel, et lähtuda terviseandmetest.