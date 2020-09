Koduteenus muutub eakatele tasuliseks

Kui teenuse saajaid on ühel elamispinnal üks, hakkab üks kord koduteenust maksma 4 eurot. Kui teenust vajab aga kaks leibkonna liiget, tuleb korra eest tasuda 6,5 eurot.

“Tegemist on inimese omaosalusega, ülejäänud osa koduteenuse kuludest kaetakse Saaremaa valla eelarvest,” kommenteeris vallavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja Mare Naaber.

Abivallavanem Marili Niitsi sõnul on koduteenust saavate inimeste arv igal aastal kasvanud. “Omaosalus on kehtestatud selleks, et tagada kõigile abivajajaile teenus ka edaspidi,” põhjendas Niits.