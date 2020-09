Kuressaare haiglaga liitus naistearst Mall Varvas

“Sünnitusabi ja günekoloogia on liiteriala, olen töötanud üle 30 aasta peamiselt naistehaiguste suunal ja seetõttu on minu põhiliseks töövaldkonnaks kujunenud günekoloogiline kirurgia,” ütles dr Varvas enda tutvustuseks.

“Minu erihuvi on günekoloogilised kasvajad, allavaje, üleminekuea ja menopausi probleemid ning endometrioos. Olen olnud üks günekoloogilise endoskoopia pioneere Eestis, mul on olnud au õpetada laparoskoopiliste ja hüsteroskoopiliste operatsioonide tehnikat kolleegidele üle Eesti.”

Dr Varvas lisas, et armastab väga ka sünnitusabi.

Ta alustas oma meditsiinikarjääri ülikooliõpingute kõrvalt just ämmaemandana töötades ning tunneb praegugi rõõmu sellest, et saab naisi ja peresid laiemalt aidata elu kõrghetkedel, milleks on lapse sünd.