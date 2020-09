Robert Virves ja Sander Pruul sattusid Soomes toimuval rallil õnnetusse

Õhtupoolikul postitas Robert Virves oma fännilehele Facebookis, et tänab kõiki, kes nende pärast muret tunnevad. Sander Pruul oli Virvese sõnul selleks ajaks juba haiglast välja saanud ja temaga oli kõik korras.

Ka Roberti enda uuringud olid korras, kuid tema pidi jääma haiglasse. „Kere on haige, sest viimseni ei olnud ma valmis kokkupõrkeks,“ põhjendas Virves oma postituses.

„Algul tundus lihtsalt, et tõmbas veidi hinge kinni aga kui autost välja tulin, siis sain aru, et alaseljas on valu ja jalad võttis korra alt ära. Seepärast otsustati katse seisma jätta ja kiirabiga meid kontrolli viia.“