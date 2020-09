Alkoholismi seljatanud Viivi Sõnajalg rajab rehabilitatsioonikeskuse

"Teengi seda seepärast, et minu oma elukogemus on niivõrd võimas, et ma ei saa seda ainult endale hoida. Ma tean, et on inimesi, kes võitlevad sellega" rääkis Viivi Sõnajalg saates "Hommik Anuga".

Viivi sõnul on alkoholism haigus, mis pole enam õnneks tabu. Tema julgeb sellest nüüd rääkida, endale tunnistada, et tal tõesti oligi sellega probleeme ja et nüüdseks on ta juba kaks aastat kaine olnud. Ka õde Siiril läheb Viivi kinnitusel järjest paremini.

Alkoholismi küüsi langesid nad õega kunagi koos. "Me ikka Siiriga kahekesi liuglesime seda allavoolu teed," kinnitas Viivi. Nende abikaasad Andres ja Oleg õhtuste veiniklaaside taga oma naistega ei ühinenud.

Kui esialgu olid kogused väikesed, siis hiljem pudelist veinist päevas enam ei piisanud, neid kulus vähemalt kaks-kolm. Kainestavalt mõjus Viivi jaoks viimaks see, kui tema abikaasa ta fakti ette pani ja ütles, et niimoodi nende elu enam jätkuda ei saa.

"Minu armastatud abikaasa ütles, et, Viivi, tead, meie abielu ei ole sellisena enam jätkusuutlik," meenutas ta telesaates. See pani naist viimaks peeglisse vaatama ja mõistma, et ta on elanud juba pikka aega oma fantaasiamaailmas. "Mida üks kaine, elujõuline, täis eluenergiat mees teeb sellise naisega? Olgugi, et ta mind armastab. See ei olnud tõesti enam jätkusuutlik."