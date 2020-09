Vallavanem: “Haiged peavad saama testimisele. Kõiki kahjuks ei suunata.”

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles Kadi raadio uudistele, et perearstidele on saadetud küll suunised, et kõik koroonakahtlusega tõbised tuleb testimisele saata, kuid kahjuks siiamaani kõiki ei saadeta. Nii juhtus ka ühe saarlasega, kellega kokkupuutest nakatus hiljem vallavalitsuse teenistuja.