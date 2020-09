Sajandi tagune mõistatus: saladuslik daam koerakesega

Hulk aastaid tagasi ostis Kipper ineternetist pildi daamist koerakesega. “See lihtsalt meeldis mulle. Autorist ei teadnud ma sel hetkel midagi, hind oli sobiv ja ostsin ära,” meenutas ta. Kui maal kohale jõudis ja koguja seda lähemalt sai uurida, selgus, et teose alumises paremas nurgas on signatuur – kirillitsas kirjutatud “Köler”. Kipperit see siiski rõõmust kekslema ei pannud, sest Johann Köleri tööd on piisavalt äratuntavad ja see ei olnud kindlasti üks neist. Kuid küsimused jäid õhku.

Pilti käisid uurimas tunnustatud restauraator ja kunstiajaloolane Hilkka Hiop ning kunstiasjatundja Mart Sander. Viimane kahtlustas kohe, et tegu on baltisaksa kunstniku Sally von Kügelgeniga (1860–1928). “Otsisime internetist üles ka teise pildi, kus sama daam on kassiga, ja võrdlemine ei jätnud kahtlust, et tegu on tõesti ühe autori töödega,” rääkis Kipper. Kuna kassiga pilt on nimetatud Sophie Menteri portreeks ja koerakesega pildil on ilmselgelt seesama inimene, siis hakati ka seni nimetut teost kutsuma Sophie Menteri portreeks.