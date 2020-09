Noore saarlanna raviks kogunes pea 51 000 eurot

Vähiravifondi "Kingitud elu" juhataja Toivo Tänavsuu ütles, et tulemus on märkimisväärne – Karina ravi tarbeks tegi annetuse 1700 inimest ja ka mõned ettevõtted. Nädalaga on Karina raviks kogunenud ligi 51 000 eurot. Tänavsuu lausus, et selle summaga kaetakse Karina ravikulud vähemalt üheksaks kuuks ja naine saab keskenduda kõige olulisemale: oma tervisele ja oma perele.