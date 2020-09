Muusikapäeval kuuleb Kuressaares Eino Tambergi teoste töötlusi

Kuressaare kultuurikeskuses esinevad kell 17 Kirke Karja (klaver), Raimond Mägi (kontrabass) ja Karl-Juhan Laanesaar (löökpillid), kes on eri kooslustes koos musitseerinud ligi kümme aastat. Neid ühendab huvi värskete kõlade otsimise vastu ning omanäoline mängustiil. Eino Tambergi teoste töötluste eesmärk on jätta alles teoste essents, ehk siis mitte valada neid üle svingivate kaheksandiknootidega. Kava on väljendusrikas ja kontrastiderohke; põimunud on kaasaegse akadeemilise muusika ning kaasaegse jazzmuusika esteetikad.