WOW keskus lööb rohkete eksponaatidega

WOW elamuskeskuses käib neil päevil kibekiire ehitustöö. “Praegu kõik asjaosalised lubavad, et jõuame valmis,” kinnitas keskust haldava OÜ Tulik juhatuse liige Karolina Liblik. Avamine on plaanitud 16. oktoobrile, mil algab koolivaheaeg.

Ehitusmeeste ja eksponaatide paigaldajate saginas võib tulevasest keskusest üht-teist aimu saada. Keskuse tegevjuhi Heli Jalaka ja Libliku sõnul on enamik eksponaate avamise ajaks paigas, osa atraktsioonide saabumine seisab koroonast tingitud reisipiirangute taga.

Näiteks peasaali keskele tuleb veesilmaga atraktsioon ja selle paigaldajad peaksid saabuma Venemaalt. “Ma ütleks, et see on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis,” märkis eile ka keskuse looja Tullio Liblik.

Eksponaate paigaldab Proto avastustehase meeskond, kelle samanimeline keskus on Tallinnas saanud palju head vastukaja. Kui Tallinnas on põhirõhk virtuaalreaalsusega seotud eksponaatidel, siis Saaremaal on tegevust igale maitsele.

Näiteks väiksematele lastele on uhke turnimisala, suuremad saavad turnida juba pea 10 meetri kõrguses ronimistornis. Heli Jalakas kinnitas, et mõned virtuaaleksponaadid siiski on ja need on seotud Saaremaaga.

Lisaks eksponaatidele on hoones ka merevaatega kohvik ja ürituste korraldamiseks mõeldud umbes 100 istekohaga läbi kahe korruse ulatuva kupli kujuline ruum.

Heli Jalaka sõnul tuleb ruumi võimas projektsioonitehnika, mis võimaldab tulevikus seal näiteks planetaariumit teha.

Elamuskeskuse seinu ehivad OÜ Piiritus joonistatud suurejoonelised seinakaunistused.