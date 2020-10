Linnulahe ääres raiuti võsast välja mudaveo-raudtee tamm

RMK looduskaitsespetsialist Ants Animägi ütles, et nii avalikus kohas pole sellises mahus raiet varem tehtud. “Kartsime küll, et kisa läheb lahti,” tunnistas Animägi, viidates, et avalikus kohas raiumine kutsub tihti esile mõne kodaniku pahameele. Siiski pole RMK ega keskkonnaamet saanud ühtki kaebust. Sõrve maantee ja lahtedevahelise tee ristumiskohas on alles jäänud üksik metsatukk, mis Animägi sõnul on eramaal.