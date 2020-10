Värviline kangas elutarkusest

Enda Naaberi produktiivsus on kohati hämmastav. Autor aga ei korda ennast, vaid iga raamatuga avaneb tema kirjanduslik maailm sootuks teistsuguse nurga alt.

See on eriline raamat. Kohati näib, otsekui oleks ta publitsistlik, ajakirjanduslik ülevaade, kuid samas ei ole ta seda. Kohati tundub, et tegu on ilukirjanduslike mõtisklustega Enda Naaberile omases lühivormis, kuid seegi pole raamatule täpne määratlus. Õigem oleks öelda, et Enda Naaberi järjekordne kirjanduslik visioonide kogumik on tee, läbilõige elust ning nendest, keda tal sel imelisel teel on õnnestunud kohata.

Autor on helde lausuma häid, südamlikke ja toonust tõstvaid sõnu. Tähelepaneliku mõtterändajana on Naaber leidnud huvitavaid väljendeid, omadusi ja iseloomulikke fraase nende kohta, kes on teda kõnetanud ning seeläbi raamatusse jäädvustatud. See on allegooriline südamete mäng, mis juhitud alateadvuse sügavusest.

Palju on neid, kes autori raamatusse mahtunud, olgu siinkohal toodud vaid mõned nimed. Ema Raissa Naaber, abikaasa Leo Nipsust, tütar Tiina Linno, õde Silja Jäe, vend Haljand Naaber, Milla Mägi, Heli Lääts, Ainu Kään, Anne-Marie Suurpere, Oskar Kuningas, Debora Vaarandi, Aleksander Suuman, Albert Uustulnd, Anto Raukas, Leili Tammel, Alla Kerisalo Johnsson, Lii Pihl, Tõnis Kipper ja paljud teised. Inimesed, kellest enamik teatud ja tuntud kaugel väljaspool Saaremaa piire.

Tegu pole biograafiliste ülevaadetega ega kirjanduslike heietustega. Need on mõttekillud, mis moodustavad ühtse terviku. Tervikut ühendavaks lüliks on aga autor ise oma tavapäratu lähenemisega. Raamat on kirjutatud lihtsas, arusaadavas ja väga heas eesti keeles.