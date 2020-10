Saaremaal tuleb korvpalliturniir Suure Töllu CUP 2020

Traditsiooni kohaselt saavad turniiri võitjad rändkarika, mis on käsitöö – puidust karikas suurel kivialusel ja kaalub üle 10 kg. Turniiri peakorraldaja Siim Hiie sõnul on turniiri ettevalmistus sujunud jooksvalt ning ollakse valmis rohkem kui saja noorsportlase vastuvõtuks. Kuna paljudele noortele on see esimene turniir, siis ootavad korraldajad saali ka kaasaelajaid, et poiste korvpallurikarjäär saaks positiivse tõuke.