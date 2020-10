Kuressaarele terendab oodatud jalgpallihall

Eesti jalgpalliliidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul on halli näol tegemist osaliselt standard-, osaliselt kohapealsete oludega sobitatud lahendustega.

Juba mitmesse Eesti linna rajatud halli mõõtmed on enamasti 64x 100 meetrit. Tegu on sisuliselt kunstmuruväljakuga, millel on peal kilekuppel. Hall püstitatakse paika, kus olmeruumid on juba olemas.

Saaremaa vallavanema Mikk Tuisu sõnul tuleb esmalt lahendada maaküsimused. Osaliselt on seal piirkonnas vallale kuuluvad maad, kuid on ka eramaad. Jalgpallihalli rajamisest on räägitud varemgi ning Tuisu teada on uuritud ka võimalusi eraomanikelt maa välja osta.

2021. aasta riigieelarve eelnõus on Eesti jalgpalliliidu veetavale projektile Kuressaares, Pärnus, Rakveres ja Jõhvis hallide ehitamiseks ette nähtud 6,5 miljonit eurot ehk siis ligikaudu 1,6 miljonit eurot linna kohta. Mikk Tuisu sõnul oleks valla omaosalus suurusjärgus pool miljonit eurot.

Vallavanem märkis, et seda raha pole vaja kohe, kuna planeerimine võtab aega. Samuti tuleks raha leidmiseks läbi viia protseduurid, nagu rahastuse arvamine eelarvestrateegiasse ja sealt edasi eelarvesse. Lõpliku otsuse teeb ikkagi vallavolikogu.