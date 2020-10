Saaremaa festival Bornholmil lükati aasta võrra edasi

Festivali ettevalmistused oleksid pidanud algama juba nüüd, kuid selle eestvedaja, Saarte koostöökogu juhatuse liikme Jaanika Tiitsoni sõnul on ebaselgust reisimise osas liiga palju. "Ehku peale nii suurt üritust korraldada oleks liiga riskantne," nentis Tiitson.

Jaanika Tiitsoni sõnul hoitakse kontakti distantsilt: koostöö plaan on Orissaare gümnaasiumil ja Rønne erakoolil, sõlmitud on kokkulepe estofiil Peter Kyhniga Balti Silla ajaloost pajatava raamatu koostamiseks.

ÜLESKUTSE

Kõigile, kes tahavad meenutada oma kokkupuuteid Balti Sillaga mis iganes vormis – kas nad on ise võõrustanud taanlasi, käinud Bornholmil koolitusel, osalenud mõnel reisil, olnud seotud õpilasvahetusprogrammiga või kasvõi aidanud hankida toiduaineid, kui taanlasi 1990. aastate alguses Saaremaal vastu võeti ja poodidest polnud mitte midagi saada. Neid lugusid võib saata Jaanika Tiitsonile (jaanika@lapitekk.ee, tel 56 236 402), kes edastab need raamatu koostajale. Väga oodatud on ka fotomaterjal ja erinevad looga esemed.