Kuressaare perearst Mari Soots rääkis, et nemad tellisid Südameapteegist ja Apothekast 400 doosi, kuid esimesest said 46 ja teisest null. Saadud vaktsiinid on juba otsas. Millal ja kas üldse vaktsiini juurde tuleb, Soots öelda ei osanud. Perearstid on keerulises seisus, kuna saavad vaktsiini osta vaid apteekidest. Sealt öeldakse, et hulgiladudes ei ole.