Incap avas Kuressaare tehases uue tootmisliini

“See tähendab, et meie võimalused pakkuda klientidele sobivaimat toodangut muutuvad veelgi paindlikumaks. Elektroonikatööstusettevõtted eelistavad üha enam seadmete renti, sest see võimaldab paremini konkurentsis püsida,” selgitas Grace vajadust tootmist pidevalt vastavalt klientide uutele või muutuvatele projektidele ümber korraldada.

“Investeerimisotsuse tegime eelmisel aastal, seadmed tarniti sel aastal, kuid liini pidulikku avamist ei õnnestunud varem koroona tõttu lihtsalt teha,” rääkis Grace. Grace lisas, et kuigi sel aastal mõjutas ettevõtet koroonapandeemia, on tööstuse üldised trendid Incapi jaoks positiivsed. “Inimesed kasutavad üha rohkem elektroonikat ning näeme, et klientidel on huvi kolida tootmine lähemale koduturgudele, seega liigub üha rohkem tootmist Hiinast Euroopasse. Need trendid annavad meile ka julgust enda tootmisvõimekust tulevikuski suurendada, plaanime ka 2021. aastal uusi investeeringuid,” lisas Grace.