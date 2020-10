Dilara unistus medalist sai tõeks

Gerli sõnul paigaldatakse sellise südameprobleemi korral üldjuhul kardiostimulaator. "Kuna aga Dilara on sellise madala pulsiga sündinud, siis on ta sellega tõenäoliselt kuidagi kohanenud ja saab siiani normaalselt hakkama," ütles Gerli. "Mis edasi saab, näitab aeg. Praegu elame lootuses, et seda stimulaatorit ei ole kunagi vaja panna."

Ema sõnul hakkas Dilara viimaks lasteaias käima. "Ta on üliõnnelik, et sinna minna saab ja et tal seal sõbrad on," kinnitas Gerli.