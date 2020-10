Pärli piigad pidid veidi enne lavale minekut kava muutma

"Kava esimene pool oli väga ühtne ja suuri eksimusi ei tulnud, küll aga kava teises pooles lõi närv tüdrukud veidike rivist välja ning uuesti ühte rütmi saada oli keeruline," rääkis Tõnisson. "Arvestades, et pidime seoses vigastusega, mis tekkis soojenduse ajal, kava koosseisu muutma 40 minutit enne platsile minekut ja see eeldas ka jooniste muutmist, siis oli täiesti mõistetav, et kõik ei suju nii nagu treeningute parimatel katsetel." Ta lisas, et piigad olid ütlemata tublid, eriti arvestades, et tegemist on nende teise võistlusega. "Kogemus on see, mida enim vajame. Tüdrukud õpivad ka end üha enam võistlusolukorras tundma. Ja mina neid samuti," lisas treener.