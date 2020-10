REPLIIK ⟩ Mida teha 1- ja 2-sendistega?

Tõsi on seegi, et selles vääringus sentide kadumise protsent on teistega võrreldes kõige kõrgem. See pisike raha on ju sõna otseses mõttes kerge kaduma – taskust, rahakoti vahelt. Tänavale, muru sisse.

"Mündi teine pool" on muidugi see, et igas riigis ja igas kogukonnas on kehvemal järjel inimesi, kelle jaoks on ka need pisikesed punased sendid arvestatav raha. Nii ei hakka ka riik tegema otsust seda piskut jõuga ära võtta. Suundumus sinnapoole, et need 1- ja 2-sendised kord käibelt kaovad, siiski on.