Hullumeelsest ideest sündinud WOW avas uksed

Kuressaare Tuulte Roosi asumisse kerkinud WOW-elamuskeskus lootis juba nädalavahetusel päriselt uksed avada, kuid vallavanem Mikk Tuisk nentis tervituskõnes, et mõned load tuleb veel korda ajada. Keskuse tegevjuht Heli Jalakas ütles, et nad tõesti lootsid nädalavahetuseks valmis saada, kuid päästeametil olid mõned märkused asjade kohta, mis tuleb ära lahendada. Jalakas kinnitas, et nende siht on keskus koolivaheajaks täielikult avada.