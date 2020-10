Maakonna arenguraha toel võib haigla saada uue parkla

Saaremaa vallavalitsuse arendus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Karin Närepi sõnul on praeguses riigipoolses projektis Saare maakonnale ette nähtud MATA raha 407 932 eurot, hajaasustusprogrammi (HAJA) raha 238 032 eurot ja kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) jaoks 54 518 eurot.

Närep lisas, et see on esialgne jaotus, omavalitsusel on võimalik see taotlusvoorude vahel ümber jagada. Saaremaa vald teeb oma otsuse oktoobri lõpuks.

Kõikidele summadele lisanduvad konkreetsete projektide juures ka taotlejate omaosalused ning seega on kogusummad suuremad.

MATA kohta on praegu selge, et planeeritud on taotleda Sõrve sääre tehnohoone renoveerimise II etapiks 111 894 eurot, millele lisandub valla omaosalus 37 298 eurot.

Karin Närep ütles, et haigla parklale toetuse küsimine on veel lahtine, kuna sellele peaksid heakskiidu andma maakonna omavalitsuste volikogud. Teistel projektidel on see nõusolek olemas.

KOP-i ja HAJA raha jagatakse vastavalt väljatöötatud korrale. KOP-i kaudu taotlevad raha mittetulundusühingud ja HAJA-st eraisikud. HAJA summad on kasvanud enam, sh üleriigiliselt. HAJA raha anti Saare maakonnale 2020. aastaks rahandusministeeriumi ettepanekul 164 362 eurot, 2021. aastal on meie maakonnale määratud 238 032 eurot.