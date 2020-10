Koroonastrateegia Rootsis

Alarahastatus tähendab seda, et hooldajad töötavad lepingutega, nad peavad hooldama kümneid inimesi, samas võib ka üks vanur iga päev uue hooldajaga kokku puutuda. Lisaks on hooldajatel tunnitasu. See tähendab, et nad jäävad rahast ilma, kui nad näiteks haiguse tõttu ei tööta. Seega töötasid hooldajad ka kergelt tõbistena ja ilma kaitsevahenditeta, teadmata oma koroonasse haigestumisest. Samas ei olnud hooldekodudes arste ega hapnikku ning paljud vanainimesed enne surma haiglasse ei jõudnudki.

Paljud hooldajad Rootsis elavad immigrantide linnaosades ja kasutavad ühistransporti. Stockholmi metroo ja rongisüsteem teenindab rohkem reisijaid, kui seda kunagi tegema planeeriti.

Juulis saadi koroona Rootsis kontrolli alla. Sellele aitas kaasa intensiivne testimine, isikukaitsevahendite piisavus ning muidugi suvine koolivaheaeg.

Loogiliselt võttes peakski pandeemia lõppema, kui kõik haiged on terveks saanud ega ole kellelegi nakkust edasi andnud. See stsenaarium on paraku liiga ilus, et tõsi olla. Nimelt on tavaline, et inimene jõuab koroonat levitada enne, kui ta sellest ise teadlik on. Spekuleeritakse ka, et Stockholm on kogemata lausa karjaimmuunsuse saavutanud.

Rootsi poolt vaadatuna oli Eesti strateegia kevadel üle pingutatud. Eriolukord kehtestati kergekäeliselt. Täiesti arusaamatuks jäi mingite Lõuna-Eesti maakoolide sulgemine, kui puhang oli Saaremaal. Eesti rahvastikutihedus on nii madal, et eneseisolatsioon on normaalsus ka ilma koroonata. Mingeid metroosüsteeme, töökohti tuhandete inimestega, suuri vanainimeste hooldekodusid jne Eestis lihtsalt pole. Kangesti jäi tunne, et Eesti lihtsalt ahvib Soome strateegiat järele.

Probleemi edasilükkamine pole lahendus

Kevadine koroonapaanika, ühiskonna sulgemine ja reisipiirangud tõid muidugi kaasa koroonaviiruse taandumise. Suvel toimusid suurüritused ja elu läks edasi nagu vanasti. Samas on ju teada, et see on probleemi edasilükkamine. Siinkohal on hea, et rahvastikutihedus Eestis on madal ning testitakse hoolsalt, seega on lootust olukorda kontrolli all hoida ka ilma uue eriolukorrata.

Euroopas on riike, kus koroonaviirus karmidele meetmetele vaatamata muudkui tagasi tuleb.

See on rahvastikutihedate metropolide probleem. Inimesed peavad tööl käima, et hinge sees hoida, samas on vanade inimeste osakaal elanikkonnas kõrge. Inimeste koju sulgemine ei ole jätkusuutlik strateegia, see lihtsalt lükkab puhangut edasi. Lootus on sellel, et haiguse ravi on vahepeal arenenud, testimine ning isikukaitsevahendid kättesaadavamad.