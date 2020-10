Sotsiaalne dilemma ehk Kui kogu elu keerleb telefonis

Jaa, ma tean, et liigsest telefonikasutusest oleme kõik kuulnud juba üle mõistuse. Aga katsu siis selle vähendamist nõuda lapselt, kui ka ise seda ei suuda.

Meie peres oli kõik kontrolli all, kuniks pereisa Tarmo ümmarguselt 15 aastat tagasi hakkas kirjutama tehnoloogiauudiseid. Koju sigines igasuguseid ägedaid vidinaid – uusimad telefonid, koerajälgimiskaamerad jne.

Andsin sõrme, haaras käe ja pea

Ettevõttega kaasnesid meie igapäevastesse vestlustesse sellised väljendid — postitused feed`i ja story`sse, boost`id, follower`id, algorütmid, hashtag`id, tag`id jne. Tuli juurde uusi kontosid, mida kõiki tuli toita, et pildil püsida. Andsin sõrme ja see haaras ruttu terve käe ja pea ja siis hakkas juba tulema vajadus pildistada kogu aeg kõike ümberringi toimuvat ja vajadus parema kaameraga telefoni järele ja vajadus postitada hommikusööki süües, kohvi keetes ja ja….

Kui ma viimaseks destilleerimiseksamiks õppisin ja iga 10 minuti järel surfamiseks telefoni haarasin, sain aru, et sõltuvus ei lase keskenduda olulisele. Mul oli tekkimas keskendumisraskus. See oli üsna huvitav kogemus, mida enesele teadvustades suutsin vältima hakata.

Meie tütrega aga nii hästi ei läinud. Midagi hullu VEEL ei ole, aga vähemalt kolmeks tunniks iga päev kaob ta küll oma telefoni. Mõned korrad on ta edukalt teinud ka oma treeneri eeskujul ekraanivabu päevi, hurraa! Kogu elu keerleb aga siiski telefonis, kus tema arvates valib ta ise, mida loeb. Nii ta arvab ja meie paraku ka.

Otsus: ekraanivabad päevad

Tundsime seal paljuski ära ennast ja tuli üsna abitu tunne. Kuigi me filmi vältel telefone kokkulepitult ei kasutanud, toksisime neid pärast seda ennastunustavalt. Süda on aga rahul, et laps nägi, mõtles kaasa ja analüüsis koos meiega.